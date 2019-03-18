Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.03.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 13:19

2. yeni bölüm fragmanı: Ben sevmeyi bilmiyorum!

ilk bölüm geçtiğimiz Cuma akşamı Atv ekranlarına geldi. Mardin Midyat'ta geçen hikaye daha ilk bölümden izleyicinin beğenisini aldı. Hercai 1. bölümden sonra izleyici merakla nı aradı. Ve işte beklenen an geldi. Hercai 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, 2. bölümde neler oluyor?

Hercai 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 1. bölümde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in seslendirdiği 'Hoş geldin' şarkısı izleyiciyi mest etti. Daha yayınlandığı ilk bölüm ile izleyiciyi ekrana kitleyen Hercai, 2. yeni bölüm fragmanıyla izleyiciyi epey bir merakta bırakacağa benziyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Hercai 1. bölümü full izleyebilirler. İşte Hercai 2. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 2. yeni bölüm fragmanı: Ben sevmeyi bilmiyorum! Hercai 1. bölüm full izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri