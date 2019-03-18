Hercai 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 1. bölümde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in seslendirdiği 'Hoş geldin' şarkısı izleyiciyi mest etti. Daha yayınlandığı ilk bölüm ile izleyiciyi ekrana kitleyen Hercai, 2. yeni bölüm fragmanıyla izleyiciyi epey bir merakta bırakacağa benziyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Hercai 1. bölümü full izleyebilirler. İşte Hercai 2. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA