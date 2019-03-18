Babamın Ceketi filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler Babamın Ceketi filmiyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu nedenle Babamın Ceketi filmi nerede çekildi sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Babamın filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte filme detaylar...

BABAMIN CEKETİ KONUSU

Ferhat, babası İbrahim tarafından binbir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.

BABAMIN CEKETİ OYUNCULARI

Babamın Ceketi filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor.

BABAMIN CEKETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan'da seçilen ve özel olarak dekore edilen mekanlarda çekildi.