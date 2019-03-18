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  • 18.03.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 22:18

Portekizli , hangisine ulaşan Avrupalı denizcidir?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya "Portekizli , hangisine ulaşan Avrupalı denizcidir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler merakla bu sorunun yanıtını araştırıyor.

Portekizli Bartolomeu Dias, hangisine ulaşan Avrupalı denizcidir?

ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Portekizli , hangisine ulaşan Avrupalı denizcidir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Portekizli Bartolomeu Dias, hangisine ulaşan Avrupalı denizcidir?

A) Amerika Kıtası
B)
C) Hindistan
​D) Kuzey Kutbu

Doğru Cevap: B (Ümit Burnu)

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