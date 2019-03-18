ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Portekizli Bartolomeu Dias, hangisine ulaşan Avrupalı denizcidir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Portekizli Bartolomeu Dias, hangisine ulaşan Avrupalı denizcidir?

A) Amerika Kıtası

B) Ümit Burnu

C) Hindistan

​D) Kuzey Kutbu

Doğru Cevap: B (Ümit Burnu)