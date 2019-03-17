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  • 18.03.2019 00:24
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 00:26

4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elmalı'ya yabancı misafir geliyor

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla . yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Nöbet 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

dizisi yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kitledi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi gelecek hafta neler yaşanacağını merak ediyor. Merakla beklenen . yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Nöbet dizisine dair detaylar...

NÖBET SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yiğit Yüzbaşı, eşinin de aralarında bulunduğu rehineleri kurtaramadığı her saniye çaresizlikten kıvranıyor. Ama o bir asker ve Barış Binbaşı'nın emirlerine uymak ve biraz daha beklemek zorundadır.

ZEYNEP ÖĞRETMENİ TERÖRİSTLER KAÇIRIYOR

Zeynep Öğretmen'i kaçıran teröristler bu kozun ne kadar değerli olduğunu biliyor ve hain planlar kurmaya devam ediyorlar. Yiğit Yüzbaşı, eşini ve diğer masum rehineleri Jiyan'ın ve adamlarının elinden sağ salim kurtarabilecek mi?

BARIŞ BİNBAŞI KRİTİK SÜREÇTE

Binbaşı Barış, Elmalı'da çok kritik bir süreci yönettiği sırada eşinden, onu altüst edecek bir haber alır. Şimdi onun için çok zor bir karar verme zamanıdır çünkü biricik evladı Alper'in ona ihtiyacı vardır.

ELMALI'DA YABANCI MİSAFİR

Elmalı'ya yabancı bir misafir gelir. Fakat Arkeolog Jennifer'in Elmalı toprakları altına gömülmüş tarihle çok da bir ilgisi yoktur. Onun asıl ilgilendiği Elmalı topraklarının sınırlarıdır. O yüzden de ilk temasa geçeceği kişi Ziya Cevran'dır.

NÖBET 4. BÖLÜM FRAGMANI

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