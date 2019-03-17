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  • 17.03.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 23:38

9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Volkan'ın kararı yeni bir dönem başlatıyor

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu yeni bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor.

Kardeş Çocukları 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler nı merak ediyor. İşte Kardeş Çocukları dizisine dair merak edilen detaylar…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazar günlerinin sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemal'den kurtulmasına ramak kala yakalanan Umay'ın kaderi, Yıldırım'ın iki dudağının arasındayken, Reşat'ın da gelmesiyle işler sarpa sarar. Umay, kendini kurtarmak için yeni bir girdabın içine düşerken, Ümran ise Cemal'le ilgili korkunç gerçeğe adım adım yaklaşmaktadır.

HAYAT'TAN VOLKAN'A CESUR ADIM

Hayal'in aşk itirafıyla sarsılan Volkan'ın verdiği karar, iki kızı da alt üst eden yeni bir dönemi başlatır. Ümran, Umay'ın sırlarından biriyle yüz yüze gelir ve düşman kardeşler arasındaki savaş kızışır. Savaşın ortasında kalan Yıldırım, hem Reşat'ın hem de Cemal'in hedefindedir. Duyguları ve vicdanı arasında sıkışıp kalan Hayat ise, Volkan'a doğru cesur bir adım atar.

CEMAL'İN YENİ PLANI

Ümran'ın Cemal'in mezarını açtırmak için harekete geçtiğini öğrenen Umay sonunda esaretten kurtulmanın yolunu bulurken, Cemal'in bambaşka bir planı vardır.

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