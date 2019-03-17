Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Kardeş Çocukları 9. bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Kardeş Çocukları dizisine dair merak edilen detaylar…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazar günlerinin sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, Kardeş Çocukları 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemal'den kurtulmasına ramak kala yakalanan Umay'ın kaderi, Yıldırım'ın iki dudağının arasındayken, Reşat'ın da gelmesiyle işler sarpa sarar. Umay, kendini kurtarmak için yeni bir girdabın içine düşerken, Ümran ise Cemal'le ilgili korkunç gerçeğe adım adım yaklaşmaktadır.

HAYAT'TAN VOLKAN'A CESUR ADIM

Hayal'in aşk itirafıyla sarsılan Volkan'ın verdiği karar, iki kızı da alt üst eden yeni bir dönemi başlatır. Ümran, Umay'ın sırlarından biriyle yüz yüze gelir ve düşman kardeşler arasındaki savaş kızışır. Savaşın ortasında kalan Yıldırım, hem Reşat'ın hem de Cemal'in hedefindedir. Duyguları ve vicdanı arasında sıkışıp kalan Hayat ise, Volkan'a doğru cesur bir adım atar.

CEMAL'İN YENİ PLANI

Ümran'ın Cemal'in mezarını açtırmak için harekete geçtiğini öğrenen Umay sonunda esaretten kurtulmanın yolunu bulurken, Cemal'in bambaşka bir planı vardır.