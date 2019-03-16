Arka Sokaklar 509. bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Mesut intihara kalkışıyor. Mesut kendi başına silahı doğrultuyor son anda intihar etmesine ramak kala Rıza Baba ve Hüsnü yetişmeyi başarıyor. Öte yandan Mesut'un yazdığı mektubu Rıza Baba Selin'e veriyor. Mektubu okuyan Selin gözyaşlarını tutamıyor. Peki, Arka Sokaklar 510. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 510. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın paylaştığı Arka Sokaklar'ın 510. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

rka Sokaklar 509. Bölümde işten atılan bir adam intihara kalkışıyor. Ekip, tam zamanında yetişerek onu intihar etmekten kurtarıyor. Adam, Rıza Babanın önerdiği "Arabuluculuk Sistemi" ile tekrar iş hayatına dönüyor!

Bahar, Volkan ve Arda devriye gezerken telsizden bir anons gelir. Adamın biri intihara kalkışmaktadır. Hemen olay yerine giden ekip adamı zar zor ikna ederler. Adam işten çıkartılmıştır ve ne tazminat almıştır, ne de yeni bir iş bulabilmiştir. Ailesini geçindiremeyen adan son çare olarak intiharı seçmiştir. Emniyete getirilen adam ile Rıza Baba ilgilenir. Ona yardımcı olacağını düşündüğü ve Adalet Bakanlığı'nca hayata geçirilen, mahkemelerin iş yükünü azaltan alternatif çözüm yollarından olan arabulucuk sistemini önerir. Arabulucu, işten çıkartılan adam ile eski patronu bir araya getirir. Patron, işlerinin eskiye nazaran daha iyi olduğunu söyler ve adamı tekrar işe alır. Böylelikle "Arabuluculuk Sistemi" bir kişinin daha hayatını kurtarmış olur.

Aylin, bir daha çocuk yapamayacağını öğrendikten sonra kendince kararlar almaya başlamıştı. Bu kararlar, Hakan ile konuşmadan alındığı için ikili arasında uçurumların olduğu sorunlar ortaya çıkarmıştı. Aylin son olarak Hakan'dan ayrılmaya karar verir ve bir avukat ile anlaşır. Hakan, nedenini anlayamadığı boşanma kararı yüzünden kötü zamanlar geçirir. Eline geçirdiği bir belge sonrasında Selin ile bu durumu konuşan Hakan tüm gerçeği öğrenir. Aylin'i sorgu odasına çeken Hakan ona duygusal bir konuşma yapar. Onu ne kadar sevdiğini haykıran Hakan öpücüğü ile birlikte Aylin'in kararını değiştirmeyi başarır.

Zeliş ve muhabir arkadaşı organ mafyasının bir adamını gizlice çekmek için plan yaparlar. Adamla buluşacakları kafeye gizli kamera düzeneği kurarlar. Zeliş ve muhabir arkadaşı para ihtiyacı olan ve böbreklerinden birini satmaya karar veren evli çifti oynarlar. Sahte alyansları takan ikili adamı bekler. Gelen adam ile pazarlığa oturdukları sırada oradan geçen Meryem Zeliş'i fark eder. Kafeye ve muhabbetin içine girer. Meryem, konuşmalar sırasında Zeliş'in evli olduğunu duyunca çok şaşırır. Hüsnü'nün başkomiserliğine vurgu yaparak Zeliş'i uyarmaya başlayınca adam işkillenmeye başalar ve hemen kafeden kaçar. Zeliş olayı baltalayan Meryem'e sert çıkar; fakat, asıl eğlence Çoban Ailesinin evinde devam eder...

Rıza Baba, Tunç ile konuştuktan sonra Mesut'un hayatından endişe etmeye başlar. Yanına Hüsnü'yü de alarak Mesut'un yaşadığı depoya gider. Mesut, sevdiklerine mektuplar bırakarak silahına uzanır. Kafasına dayar. Tam tetiğe bastığı sırada bir el ona engel olur. Hüsnü tam zamanında yetişerek kardeşini kurtarmayı başarır. Mesut, karşısında Rıza Baba ve Hüsnü'yü görünce şaşkındır. Hüsnü, Mesut'u kendine getirmek için okkalı bir tokat atar. Söyledikleri ise, bu tokadın on katıdır. Mesut, yaşadıklarına daha fazla dayanamadığını söyleyince net bir karar alırlar. Onu alkol belasından kurtarmak ve tekrar hayata dönmesini sağlamak için bir tedavi merkezine yatırırlar...

Mesut, hayattan vazgeçmeye karar verdikten sonra sevdiklerine mektup yazar. Hüsnü ile son anda yetişerek intihar olayına müdahale ettikten sonra masadaki mektuplar Rıza Babanın dikkatini çeker. Selin'e yazılan mektubu ona verir. Selin, okumaya başlar. Mektupta yaşadıkları kötü olayların kendisi yüzünden ortaya çıktığından bahseder. Umut Bebeğin ölümü ile aralarındaki ayrılığın oluşması Mesut'u derinden etkilemiştir. Mesut'un hislerini hüzünlü bir şekilde kağıda döktüğünü okuyan Selin göz yaşlarına boğulur...