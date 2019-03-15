Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gülperi dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Artemis'in isteğini duyan Gülperi'nin şok olduğu yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Gülperi 25. bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Gülperi dizisine dair merak edilen detaylar…

GÜLPERİ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler şimdi Gülperi'nin 25. bölüm fragmanını merak ediyor. Henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Artemis'in isteğini duyan Gülperi yıkılır ve artık iyice sıkışmış olduklarını kabul etmek zorunda kalır. Kadir ise hala direnmeleri gerektiğini söylerken Hasan'ın da artık onlarla ilgili gerçeğin kıyısında olduğunun farkında değildir.

HASAN YENİ BİR MÜCADELE VERİYOR

Hasan Gökhan'ın ince bir sınırda olduğunu fark edip ona müdahale etmek durumunda kalır. Bu olay aralarındaki dengeleri yeniden değiştirecektir. Hasan bir yandan da kardeşleriyle birlikte yeni bir mücadeleye girmek zorunda kalır.

GÜLPERİ VE KADİR ZOR DURUMDA

Gülperi ve Kadir birlikte çıktıkları yolculuğun en zor dönemecine girmişlerdir. Kadir Gülperi'nin beklenmedik hamlesiyle şoka girer. Hasan, Bedriye ve Can ise aldıkları kararla bu dönemeci bambaşka bir noktaya çekeceklerdir.