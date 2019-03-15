Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin'de bu hafta ortalık karıştı. Son bölümde yaşanan olayların ardından dizide heyecan giderek artıyor. Faruk ve Süreyya'nın Özgür meselesini sindirmeye çalıştığı yeni bölümün ardından izleyiciler İstanbullu Gelin 77. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

İSTANBULLU GELİN 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 77. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, merakla beklenen İstanbullu Gelin 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Faruk ve Süreyya, Özgür meselesini sindirmeye çalışmakta; İpek ve Fikret küllerinden yeniden doğmuş, ikinci baharlarını yaşamaktadır. Adem'in Dilara'yı iknası işe yaramış, terapistten destek almaya başlamışlardır.

ADEM İLK ADIMI ATIYOR

Dengeyi kurmaya çalışan Adem, Güneş'i ailesiyle tanıştırmak için ilk adımı atar. Özgür'ün hastaneye kaldırıldığını öğrenen Okan'ın öfkeyle konağa gelişiyle Boranlar kendilerini trajik bir meselenin içinde bulur.

BORANLARI ŞAŞIRTACAK HAMLE

Fikret, Okan'ın İpek'e açıldığını öğrenince herkesi şaşırtacak bir adım atar. Faruk ve Adem, Fikret için endişelendiğinden harekete geçerler fakat gerçek onların tahmin ettiği gibi değildir. Yaşananlar Faruk ve Süreyya ilişkisinde de gerilim yaratır. İpek'in kararı ise aile için yeni bir dönemi başlatacaktır. Faruk'un iş için Özgür ile şehir dışına çıkması ve yaşanan yanlış anlaşılmalar onu dört koldan sıkıştıracaktır.