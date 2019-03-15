Cuma günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar son bölümünde Mesut ekip arkadaşlarıyla ters düşmeye başladı. Geçen haftaki bölümde Mesut ve Hüsnü'nün kavgası bölüme damgasını vurmuştu. Bu hafta Mesut'un intihara kalkışması herkesi şaşırttı. Yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 510. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 506. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'da bu hafta ortalık iyice karıştı. Mesut'a neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Şimdi izleyiciler Arka Sokaklar 510. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.

MESUT BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Mesut, Tunç'tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut'un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.

HAKAN'A BÜYÜK ŞOK

Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin'in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin'in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin'den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin'in yanına gider.

EKİP AVM'Yİ BASANLARIN PEŞİNDE

Avm'de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül'ün kocası Ogün'den de fidye isterler. Ekip bu olayı çözüme kavuşturmak için harekete geçer.