ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken Hercai dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi diziyle ilgili detayları merak ediyor. Hercai dizisinin Reyhan'ı Ebru Şahin kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Ebru Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Ebru Şahin, son olarak Star Tv'de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver gibi önemli isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve dizide Burcu karakterini canlandırdı.

Ebru Şahin son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandırmaktadır.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU

Hercai dizisi intikamdan doğan bir aşkın hikayesini anlatıyor. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek?