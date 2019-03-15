ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken Hercai dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi diziyle ilgili detayları merak ediyor. Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, İlay Erkök kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İLAY ERKÖK KİMDİR?

1993 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen İlay Erkök, aslen Manisalı'dır ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Ekranların genç simalarından İlay Ergök'ün televizyon dünyasına adım atışı 2013 yılında Güneşi Beklerken adlı dizisiyle olmuştur. Dizide Kerem Bürsin, Hande Doğandemir ve Emre Kınay gibi başarılı isimlerle beraber rol almıştır. Bu tarihten sonra İngiltere'ye giden Erkök, burada Royal Conservatoire of Scotland' da oyunculuk eğitimi almıştır.

İngiltere dönüşünden sonra Tolga Çevik'in asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra başrollerinde Can Yaman, Açelya Topaloğlu gibi isimlerin paylaştığı İnadına Aşk dizisinin kadrosunda yer aldı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı dizisiyle ekranların karşısına çıkmıştır.

İlay Erkök son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Yaren karakterini canlandırmaktadır.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU

Hercai dizisi intikamdan doğan bir aşkın hikayesini anlatıyor. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek?