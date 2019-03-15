ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken Hercai dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi diziyle ilgili detayları merak ediyor. Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Akın Akınözü son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterini canlandırmaktadır.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU

Hercai dizisi intikamdan doğan bir aşkın hikayesini anlatıyor. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek?