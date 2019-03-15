Hercai dizisi ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ATV'de izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi kısa sürede izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Hercai dizisi nerede çekiliyor sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Hercai oyuncuları kimler? İşte Hercai dizisine dair merak edilen detaylar...

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'nin yeni dizisi Hercai, Mardin'in Midyat ilçesinde çekiliyor. Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

HERCAİ OYUNCULARI

Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

HERCAİ KONUSU

Dizinin tanıtımında, birbirini çok seven ve birbirine çok aşık iki gencin acı sonla biten hikayesi sonucunda yazılmış, zengin kültürümüzün bir ürünü olan "Bir Ay Doğar"a yer verildi. Dizinin tanıtımda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü'ne yer verildi. Yapımcılığını, Mia Yapım'ın üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" konusunu ele alacak.