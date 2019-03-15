Hercai ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında ilk bölümüyle ekranlara gelen Hercai dizisi izleyicilerin dikkatini çekti. Şimdi izleyiciler Hercai 2. bölüm fragmanını büyük bir merakla bekliyor.

HERCAİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'nin başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor. İlk bölümün sona ermesinin ardından Hercai 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Midyat'a, İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil.

NASUH MİRAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir.

İKİ AİLENİN KADERİ NASIL ETKİLENECEK?

Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!