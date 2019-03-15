Show TV'nin sevilen dizisi Çukur bu hafta izleyicileri şaşırtacak bir bölümle ekranlara geldi. Show TV'nin sevilen dizisinde Karakuzuların, Koçovalıların düğününü basma girişimi ve yapılan plan herkesi şaşırttı. Yamaç Koçovalı'nın Çeto'ya yaptığı sürpriz, gerçekleri ortaya çıkardı. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Çukur 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

ÇUKUR 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Çukur 57. bölüm fragmanı yayınlandı.

Koçovalıların arasını bozmak isteyen Çeto'nun eteğindeki taşları döktüğü tanıtımda Vartolu Salih'in, Çeto ile çalıştığını öğrenen İdris'in tepkisi sert oluyor. Çeto, "Sana verdiğim tabancayı ne yaptın? Hani Cumali abini vurmak için!" sözleriyle hedefini Celasun'a çevirirken, Çeto'yu duyan Yamaç'ın şüphe dolu bakışları dikkat çekiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun'la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılar'dan intikam almaya çalışacak. Çeto'nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzular'a son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak.

ÇUKUR'DA SÜRPRİZ DÜĞÜN

Akşın ile Celasun'un düğününün ardından Çukur'da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak.

ÇUKUR 57. BÖLÜM FRAGMANI