Her hafta perşembe günü Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı. Normalde dizinin 14. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Çarpışma'nın yeni bölümünün olmaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler şimdi merakla Çarpışma yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Perşembe akşamları yayınlanan Çarpışma dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bugün Show TV'de saat 21.00'de başlayacak Cumhurbaşkanı ile Özel programı nedeniyle Çarpışma'nın yeni bölümü 21 Mart Çarşamba günü yayınlanacak.

14 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk Tekrar

08:00 Kendine İyi Bak Yeni Bölüm

10:00 Yeni Gelin Tekrar

13:00 Gelin Evi Yeni Bölüm

15:00 Zahide Yetiş'le Canlı Yayında

18:45 Show Ana Haber Canlı

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

21:00 Cumhurbaşkanı ile Özel Canlı

23:15 Çarpışma Tekrar

01:45 Nöbet Tekrar

03:45 Gelin Evi Tekrar

05:00 Lezzet Akademisi Tekrar

ÇARPIŞMA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Çarpışma dizisinin final yaptığına dair Show TV'den ve dizinin yapım şirketinden bir açıklama gelmedi. Dizi 21 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.