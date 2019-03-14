Her hafta perşembe günü Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı. Normalde dizinin 14. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Çarpışma'nın yeni bölümünün olmaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler şimdi merakla Çarpışma yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı.
ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Perşembe akşamları yayınlanan Çarpışma dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bugün Show TV'de saat 21.00'de başlayacak Cumhurbaşkanı ile Özel programı nedeniyle Çarpışma'nın yeni bölümü 21 Mart Çarşamba günü yayınlanacak.
14 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk Tekrar
08:00 Kendine İyi Bak Yeni Bölüm
10:00 Yeni Gelin Tekrar
13:00 Gelin Evi Yeni Bölüm
15:00 Zahide Yetiş'le Canlı Yayında
18:45 Show Ana Haber Canlı
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
21:00 Cumhurbaşkanı ile Özel Canlı
23:15 Çarpışma Tekrar
01:45 Nöbet Tekrar
03:45 Gelin Evi Tekrar
05:00 Lezzet Akademisi Tekrar
ÇARPIŞMA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Çarpışma dizisinin final yaptığına dair Show TV'den ve dizinin yapım şirketinden bir açıklama gelmedi. Dizi 21 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.