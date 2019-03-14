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ATV ekranlarında her perşembe izleyicileri ekran başına kitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da silahlar çekiliyor. Ortalığın iyice karıştığı bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 24. bölümde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova 24. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukurova'da olaylar çığırından çıkıyor, tetikler çekiliyor! Büyük hesaplaşmalar ve ilk yüzleşmeler tüm Çukurova'yı sarsıyor. Gazetedeki Demir Yaman ve Züleyha röportajı fırtınalar estiriyor.

DEMİR VE FEKELİ YÜZLEŞİYOR

Küçük konağı Yılmaz'ın satın aldığını öğrenen Demir çılgına dönüyor ve kontrolünü yitiriyor. Demir'in dizginlenemeyen öfkesinden nasibini alan da yine masum biri oluyor. Olaylar silsilesinin ardından ilk defa baş başa kalan Demir ve Fekeli yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?

YILMAZ YAŞANANLARI ANLATMAK İSTİYOR

Küçük konağı Yılmaz'a satan Şermin geri adım atmıyor. Hünkar'ı karşısına alan Şermin, ateşle oynadığının farkında değil. Kapısında bile yatsa Müjgan'la yüz yüze gelme fırsatını bir türlü yakalayamayan Yılmaz'ın yeni planı ne? Tüm bu olanları Müjgan'a anlatma isteğiyle yanıp tutuşan Yılmaz, ne kadar ileri gidebilecek? Kendisinden köşe bucak kaçan Müjgan'la konuşabilecek mi?

YILMAZ'IN ŞARTI NE OLACAK?

Demir Yaman, küçük konağı geri almak için elinden geleni ardına koymayacak. Fekeli, Hünkar, Demir ve Yılmaz ilk defa aynı masaya oturuyor. Fekeli'nin ısrarlarıyla uzlaşma sinyalini veren Yılmaz'ın tek şartı ne?

ZÜLEYHA VE MÜJGAN DOKTOR KARŞI KARŞIYA!

Tüm bunlar olurken Züleyha, Müjgan Doktor'un arabasına biniyor. Aynı ilçede bile bulunmak istemeyen ikili şimdi bir arabanın içinde baş başa kalıyor.