Annemin Yarası filmi 2016 yılında vizyona girdi. Vizyonda izleyicilerin dikkatini çeken film bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi Annemin Yarası filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Annemin Yarası filmi nerede çekildi? İşte filme dair merak edilen detaylar...

ANNEMİN YARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Annemin Yarası filminin çekimleri, Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi. Dram türündeki filmde, yetimhanede büyüyen Salih'in kaybettiği ailesini arayışı ve bu sırada etrafında cereyan eden hadiseler beyaz perdeye aktarılıyor.

ANNEMİN YARASI OYUNCULARI

Annemin Yarası filminin başrollerinde Meryem Uzerli, Ozan Güven, Belçim Bilgin ve Okan Yalabık gibi önemli isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor.

ANNEMİN YARASI KONUSU

Yugoslavya'daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih'e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih'i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.