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  • 14.03.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 16:29

Atv'den yeni bir dizi daha: Canevim! nda kimler var, ne zaman başlayacak?

Atv'den yeni bir dizi daha geliyor. Yıllardır dizi Atv'de izlenir sloganıyla efsane dizilere ev sahipliği yapan Atv, bu kez de Canevim dizisiyle izleyiciyi ekranlara kilitleyecek. Cast çalışmaları devam eden na kimler yer alacak? İşte Atv'nin yeni dizisi Canevim hakkında bilgiler...

Atv'den efsane bir dizi daha: Canevim

Dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: Canevim Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği Canevim'in başrol kadın oyuncusu genç ve güzel bir yetenek; Biran Damla Yılmaz. Güzel yıldız, Canevim'de Ceylan karakterini canlandıracak.


CANEVİM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yakında İstanbul'da çekimlerine başlanacak olan dizide Nihan Büyükağaç ve Simge Selçuk ise dizinin kilit taşlarından olan iki kardeşi canlandıracaklar. Cast çalışmaları devam eden Canevim'in erkek başrol oyuncuları için de önemli isimlerle görüşüldüğü belirtildi.

YENİ DİZİ CANEVİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuracak, Atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

Canevim, yakında Atv ekranlarında…

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