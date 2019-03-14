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  • 14.03.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 23:47

35. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Kudret'e büyük şok!

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'da Kudret'in zafer sevinci kısa sürdü. Yeni bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Avlu dizisinin son bölümüne dair detaylar...

Avlu 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

dizisi perşembe saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Avlu'nun yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Geçtiğimiz haftalarda art arda yaşanan şokların ardından izleyiciler yeni bölümde neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki, izleyicilerin merakla beklediği . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AVLU 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?

Avlu'nun yeni bölümünde Zerrin kendisine açılan soruşturmayla baş etmeye çalıştı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Avlu'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in ardından avluya hükmeden hüzün yerini yavaş yavaş öfkeye bırakmaktadır. Zerrin, ihmalkarlığı yüzünden açılan soruşturmayla boğuşurken, Azra aldığı bir haberle tekrar hayata bağlanır.

KUDRET'E BÜYÜK ŞOK

Kudret'in zafer sarhoşluğu kendini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulmasına sebep olacaktır.

AVLU'DA KORKUNÇ BİR HABERLE SARSILIYOR

Deniz'in aldığı darbe içerde inanılmaz bir paniğe sebep olur. Azra ise hem Kudret'in adamları hem de polis tarafından köşeye sıkıştırılmak üzeredir. Zerrin, avluda yaşanan korkunç saldırının failini ararken cezaevi korkunç bir haberle sarsılır. Tolga'nın kurduğu plan işe yarayacak mıdır?

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