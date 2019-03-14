Avlu dizisi perşembe saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Avlu'nun yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Geçtiğimiz haftalarda art arda yaşanan şokların ardından izleyiciler yeni bölümde neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki, izleyicilerin merakla beklediği Avlu 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AVLU 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?

Avlu'nun yeni bölümünde Zerrin kendisine açılan soruşturmayla baş etmeye çalıştı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Avlu'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in ardından avluya hükmeden hüzün yerini yavaş yavaş öfkeye bırakmaktadır. Zerrin, ihmalkarlığı yüzünden açılan soruşturmayla boğuşurken, Azra aldığı bir haberle tekrar hayata bağlanır.

KUDRET'E BÜYÜK ŞOK

Kudret'in zafer sarhoşluğu kendini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulmasına sebep olacaktır.

AVLU'DA KORKUNÇ BİR HABERLE SARSILIYOR

Deniz'in aldığı darbe içerde inanılmaz bir paniğe sebep olur. Azra ise hem Kudret'in adamları hem de polis tarafından köşeye sıkıştırılmak üzeredir. Zerrin, avluda yaşanan korkunç saldırının failini ararken cezaevi korkunç bir haberle sarsılır. Tolga'nın kurduğu plan işe yarayacak mıdır?