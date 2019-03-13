Vedat'ın başına gelenlerin dikkat çektiği dizinin son bölümü Sen Anlat Karadeniz izleyicilerinin dikkatini çekti. Vedat'ın babası Fikret'in, Vedat'ı vurması izleyicileri şok etti. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

SEN ANLAT KARADENİZ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümün ardından izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanını merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir içinde büyüdüğü ailenin gerçek ailesi olmadığını öğrenir. Anne babasının katili Fikret'le yüzleşen Tahir için esas katil, bu günaha ortak olan Saniye'dir.

FİKRET, TAHİR'İN AKLANMASINI SAĞLIYOR

Elindeki kozlarla Vedat'ı köşeye sıkıştıran Fikret, Tahir'in aklanmasını sağlar. Tahir ve Nefes konağa geri dönerken Vedat için yenilgiyi kabul etmek imkansızdır.

FİKRET VEDAT'I ÖLDÜRÜYOR

Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı öldürür. Vedat'ın mezarını kazan Tahir onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömer.

SEN ANLAT KARADENİZ 45. BÖLÜM FRAGMANI