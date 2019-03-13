Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Ertuğrul Bey'den yeni hamle!

TRT 1 ekranlarında her hafta çarşamba günü izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Ertuğrul Bey yeni bölümde yakınlarından birini kaybetti. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Diriliş Ertuğrul 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 140. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ertuğrul Bey, Alıncak'ın karşısına çıkarak yeni planlar yapmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un 140. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alıncak'ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus'u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu'nun effedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti. Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han'ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus'u almaya giden Moğollar'ı bir sürpriz beklemekteydi.

DRAGOS ESKİ SULTANI TANIYOR



Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için Moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar'a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos'un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus'u kaçırmış Beybolat'ın baş alpı Yınal'ı ve Komutan Alıncak'ın baş nökeri Subutay'ı öldürmüştü.

ERTUĞRUL BEY SÖĞÜT'E ÇIKARMA YAPIYOR



Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt'e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat'la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı.

SÜLEYMAN'A TUZAK

Af beratının Gündoğdu'ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman'a tuzak kurulmuştu. Beybolat'ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman'ın durumu endişe vericiydi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 140. BÖLÜM FRAGMANI