Kocan Kadar Konuş filmi beyaz perdenin ardından televizyon karşısında izleyici karşısına çıktı. Filmi izleyen izleyiciler şimdi Kocan Kadar Konuş ile ilgili detayları merak ediyor. Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusuyla izleyicilerin dikkat çekti. Peki, Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi. İşte filme dair merak edilen detaylar...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kocan Kadar Konuş filminin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer alıyor. Filmde ikiliye Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan gibi önemli isimler eşlik ediyor.

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filmi, Bolu'nun Göynük ilçesinde çekilmiştir. Göynük ilçesi, 7 mahalle ve 66 köy barındırmaktadır. Bu ilçe, 'şeker fasulyesi', 'tokalı örtüleri' ve 'tahta oymacılık eserleri' ile ünlü bir ilçedir.