Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zeki ve Hızır Çakırbeyli karşı karşıya!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara geldi. Geçen hafta Alparslan'ın Zeki'nin eline düşmesi ortalığı iyice karıştırmıştı. Bu hafta Hızır Çakırbeyli, Mesut'un mekanını patlattı. Zeki ve Hızır karşılaşmasının ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölüm fragmanını merak etmeye başladı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 129. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır.
ÜNAL, HIZIR'IN KARŞISINDA DURAN İLK KİŞİ OLUYOR
Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır.
ZEKİ HERKESİN NEFRETİNE SAHİP OLUYOR
Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.
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