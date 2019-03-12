Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitleyecek. Alparslan'ın durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölümde neler yaşanacak? İşte cevabı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır.

ÜNAL, HIZIR'IN KARŞISINDA DURAN İLK KİŞİ OLUYOR

Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır.

ZEKİ HERKESİN NEFRETİNE SAHİP OLUYOR

Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.