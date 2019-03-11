Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişah adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne denir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişah adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne denir?

A)Gümüş arayıcıları

B)Mangır avcıları

C)Bakır bulucuları

D)İz toplayıcıları

Doğru Cevap: A)GÜMÜŞ ARAYICILARI​​