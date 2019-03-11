Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.03.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 22:19

Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişah adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne denir?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışma programı 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişah adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne denir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişah adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne denir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan 'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişah adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne denir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişah adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne denir?

A)Gümüş arayıcıları
B)Mangır avcıları
C)Bakır bulucuları
D)İz toplayıcıları

Doğru Cevap: A)GÜMÜŞ ARAYICILARI​​

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriYeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişah adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne denir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar