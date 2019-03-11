Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.03.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 21:59

100, 200 ve 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek hangi ülkedendir?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "100, 200 ve 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek hangi ülkedendir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

100, 200 ve 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "100, 200 ve 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek hangi ülkedendir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: 100, 200 ve 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir?

A)ABD
B)Jamaika
C)
D)Kenya

Doğru Cevap: C)POLONYA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon Haberleri100, 200 ve 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar