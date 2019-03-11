Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Meg, Chris ve Stewie hangi çizgi dizisinin baş karakterlerindendir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Meg, Chris ve Stewie hangi çizgi dizisinin baş karakterlerindendir?

A)The Simpson

B)Rick and Morty

C)South Park

D)Family Guy

Doğru Cevap: D)FAMİLY GUY