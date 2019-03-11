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  • 11.03.2019 23:15
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 23:15

Hangi ayın ilk günlerinde görülen fırtınaya denmektedir?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "Hangi ayın ilk günlerinde görülen fırtınaya denmektedir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Hangi ayın ilk günlerinde görülen fırtınaya kırlangıç fırtınası denmektedir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Hangi ayın ilk günlerinde görülen fırtınaya denmektedir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Hangi ayın ilk günlerinde görülen fırtınaya kırlangıç fırtınası denmektedir?

A) Ocak
B) Nisan
C) Ağustos
D) Aralık

Doğru Cevap: B (NİSAN)​

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