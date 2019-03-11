Çukur izleyicileri şaşırtacak bir bölümle ekranlara geldi. Show TV'nin sevilen dizisinde Karakuzuların, Koçovalıların düğününü basma girişimi ve yapılan plan herkesi şaşırttı. Yamaç Koçovalı'nın Çeto'ya yaptığı sürpriz, gerçekleri ortaya çıkardı. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Çukur 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair dikkat çeken detaylar...

ÇUKUR 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarının dikkat çeken dizisi Çukur yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Çukur 57. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun'la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılar'dan intikam almaya çalışacak. Çeto'nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzular'a son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak.

BAYKAL İSMİ KAFALARI KARIŞTIRIYOR

Cumali'nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto'yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak. Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak. Bu sırada Selim ve Sena, Mahsun'un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak.

ÇUKUR'DA SÜRPRİZ DÜĞÜN

Akşın ile Celasun'un düğününün ardından Çukur'da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak.