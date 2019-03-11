Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicilerin karşısına çıktı. Yavuz Linda'nın peşine düşerek onu ele geçirmeye çalıştı. Aksiyonun dorukta olduğu yeni bölümün ardından izleyiciler Söz 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

SÖZ 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Söz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yavuz'un yeni bölümde neler yapacağı büyük merak konusu oldu. Merakla beklenen Söz 74. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YAVUZ, LİNDA'NIN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Turan ustanın başına gelenlerin ardından Yavuz olanların hesabını sormak için Linda'nın peşine düşer. Karabatak tarafından tuzağa düşürülen Tim içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için mücadele verirler. Bu sırada beklemedikleri bir destekçileri olacaktır.

YAVUZ GERÇEKLERİ ANLIYOR

Linda'nın bir restoranda yabancı ülke Konsolosu ile birlikte olduğunu öğrenen Yavuz masada konuşulanları öğrenmek için beklemeye başlar. Burada alçakça terör eylemlerinin planlanmakta olduğunu anlayacaktır.

TİM SALDIRIYI ÖNEMLEMEYE ÇALIŞIYOR

Tim ülkeye sokulan tahrip gücü yüksek yüklü miktar patlayıcı ihbarıyla harekete geçer. Ama yaşanan gelişmeler sonunda Tim bu alçakça saldırıyı önlemek için bomba yüklü araç ile tehlikeli bir yolculuğu başlar.

YAVUZ TAKİPTE!

Linda ve Konsolosun hain bir plan için ortaklaşa çalıştığını öğrenen Yavuz restoran çıkışı takibe başlar. Yavuz'u atlatmanın tek yolu olarak Konsolosluğa sığınmak olduğunu bilen Linda planını uygular. Yavuz Konsolosluğa girmenin savaş sebebi olduğunu bilse de Linda'yı almak için başka çaresi yoktur.