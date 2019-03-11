Çukur'un yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. 2. sezon 23. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Çukur'un bu bölümünde ortalık karışıyor. Koçovalıların düğünü sırasında Çeto'nun 'Anlaşma bitti' deyip mekanı taradığı anlar düğün alanını mı tarıyor gibi soruların cevabını arattı. Öte yandan bölümün ön izleme sahnesi paylaşıldı ve Kemal'in dövüş sahnesi izleyiciden tam not aldı. İşte Çukur 2. sezon 23. bölüm ön izleme sahnesi...

Çukur 2. sezon 23. bölüm ön özleme:

ÇUKUR 2. SEZON 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur'da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun'la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılar'dan intikam almaya çalışacak. Çeto'nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzular'a son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak. Cumali'nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto'yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak.

Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak. Bu sırada Selim ve Sena, Mahsun'un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak. Akşın ile Celasun'un düğününün ardından Çukur'da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak.