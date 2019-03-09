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  • 09.03.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 21:23

sorusu: 'dan dinlediğiniz nın adı nedir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "'dan dinlediğiniz nın adı nedir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Kenan Doğulu'dan dinlediğiniz şarkının adı nedir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan 'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Türkiye'de, adı "şehir"le biten tüm iller hangi coğrafi bölgededir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: 'dan dinlediğiniz nın adı nedir?

A) İsmi Lazım Değil
B) Baş Harfi Ben
C) Kod Adı Aşk
D) Aşk Oyunu

Doğru Cevap: B - Baş Harfi Ben

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