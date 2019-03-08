İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni bölümü sona erdi. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, merakla beklenen İstanbullu Gelin 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…

İSTANBULLU GELİN 76. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma günlerinin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 76. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dikkat çeken son bölümün ardından dizide heyecan arttı. İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Fikret, Okan'ın İpek'e açıldığını öğrenince herkesi şaşırtacak bir adım atar. Faruk ve Adem, Fikret için endişelendiğinden harekete geçerler fakat gerçek onların tahmin ettiği gibi değildir. Yaşananlar Faruk ve Süreyya ilişkisinde de gerilim yaratır.

İPEK'İN KARARI YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

İpek'in kararı ise aile için yeni bir dönemi başlatacaktır. Faruk'un iş için Özgür ile şehir dışına çıkması ve yaşanan yanlış anlaşılmalar onu dört koldan sıkıştıracaktır.

FARUK KENDİNİ BEKLENMEDİK BİR DURUM İÇİNDE BULUYOR

Faruk ve Süreyya ailelerini korumaya çalışırken birbirlerini ihmal ettiklerini fark ederler. Evlilik yıldönümü için hazırlanan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur.

ADEM DİLARA'YA ÖFKELİ

Dilara, Adem'in ona olan öfkesi karşısında giderek daha derinden etkilenmektedir. Adem, öfkesinin farkında hem bu duruma çözüm aramakta, hem de Güneş'le olan ilişkisini korumaya çalışmaktadır. Okan'ın itirafı İpek'i şaşırtırken Kıymet hırsla Boranlar'a saldırmaya devam eder. Konağa bomba gibi düşen itiraf Fikret'i harekete geçirir.