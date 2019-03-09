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  • 09.03.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 21:39

hangisinin diğer adıdır?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya " hangisinin diğer adıdır?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Pars hangisinin diğer adıdır?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan 'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya " hangisinin diğer adıdır?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Pars hangisinin diğer adıdır?

A)Vaşak
B)Puma
C)
D)Çita

Doğru Cevap: C (LEOPAR)

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