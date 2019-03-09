John Lennon Yüzüklerin Efendisi filminde hangi karakteri oynamak istemiştir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Yüzüklerin Efendisi'nin serisinin film haklarını almak isteyen Beatles grubunda John Lennon hangi karakteri oynamak istemiştir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU
Soru: Yüzüklerin Efendisi'nin serisinin film haklarını almak isteyen Beatles grubunda John Lennon hangi karakteri oynamak istemiştir?
A- Frodo
B- Gollum
C- Aragorn
D- Saruman
Doğru Cevap: B- GOLLUM
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