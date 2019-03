Her hafta cumartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünde yaşananlar izleyicileri şaşırttı. Sanem'in inatlarına dayanamayan Can herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı. Dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından izleyiciler Erkenci Kuş 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair detaylar...

ERKENCİ KUŞ 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Erkenci Kuş 33. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Can ve Sanem'in yaptıkları dikkat çekti. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Erkenci Kuş 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can ve Sanem'in buzhanede kalmaları barışmalarını sağlamadığı gibi daha da inatlaşmalarına sebep olur. İkisi de birbirlerini kıskandırmak için resmen bir yarışa girerler.

CAN VE SANEM İNATLAŞMASI SÜRÜYOR

Bu arada Sanem Polen'e, Can da Yiğit'e iyice sinir olmaya başlamıştır. Polen ve Yiğit aralarına dahil olmaya devam ettikçe, Can ve Sanem'in kıskançlık krizleri ve inatlaşmaları devam eder. Bu inatlaşmalara daha fazla dayanamayan Can çözümü Sanem'i kaçırmakta bulur.

Polen ve Yiğit'in kardeş olduğunu öğrenen Can ve Sanem çok şaşkındır. Yiğit'in aynı binaya taşınması ve Polen'in de kardeşi olmasından dolayı daha sık bir araya geleceklerdir.

HÜMA'DAN YENİ ORGANİZASYON

Sanem'in teklifi kabul etmesiyle Yiğit biran önce yayınevini faaliyete geçirir. Bu durum Can'ı iyice delirtir. Bu arada Yiğit'in de teşvikiyle Polen bir yemek kitabı çıkarmaya karar verir ve bununla ilgili çalışmaya başlar. Hüma da ona destek olmak için Polen'in yaptığı yemekleri sunmak üzere evinde bir organizasyon düzenler.

ERKENCİ KUŞ 34. BÖLÜMDEN İLK SAHNE