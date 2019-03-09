Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 10.03.2019 01:41
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 01:41

2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon oyuncuları kimler?

Netflix'te ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan 'ın yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin izleyicileri başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hakan Muhafız dizisinin yeni sezon oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix'in ilk yerli dizisi 'ın yeni sezon hazırlıkları başladı. Başrolünü Çağatay Ulusoy'un oynadığı dizinin izleyicileri yeni sezonu merakla bekliyor. başlayacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, ları kimler olacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yakında seyirciyle buluşacak olan 2'nci sezonunun çekimleri ise geçen yaz tamamlanan 'Hakan: Muhafız'ın yeni bölümleri için mayıs ayında sete çıkılması planlanıyor.

YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Netflix'in ilk yerli dizisi 'Hakan: Muhafız'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. O3 Medya'nın imza attığı dizinin ilk sezonu tüm dünyada büyük ilgi görünce 3. ve 4. sezonu için de onay çıkmıştı.

YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?

10'ar bölümden oluşacak 3. ve 4. sezonu ise bu kez Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ın yöneteceği konuşuluyor. Dizinin yeni bölümlerinde Çağatay Ulusoy'a başrolde yine Hazar Ergüçlü'nün eşlik edeceği öğrenildi.

HAKAN MUHAFIZ YENİ SEZON TANITIM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriHakan Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon oyuncuları kimler?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar