Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.03.2019 21:52
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 21:52

hangisidir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya " hangisidir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

James Bond serisinin ilk filmi hangisidir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya " hangisidir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: serisinin ilk filmi hangisidir?

A)Dr. Strangelove
B)Dr. No
C)Dr. House
D)Dr. Who

Doğru Cevap: B- (Dr. NO)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriJames Bond serisinin ilk filmi hangisidir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar