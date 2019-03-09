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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 21:40

'de, adı le biten tüm iller hangi coğrafi bölgededir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "'de, adı ""le biten tüm iller hangi coğrafi bölgededir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Türkiye'de, adı şehirle biten tüm iller hangi coğrafi bölgededir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "'de, adı ""le biten tüm iller hangi coğrafi bölgededir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Türkiye'de, adı "şehir"le biten tüm iller hangi coğrafi bölgededir?

A)
B)Karadeniz
C)Güneydoğu Anadolu
D) Marmara

Doğru Cevap: A)İç Anadolu

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