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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 22:12

in en yakın dostu, orijinal adı olan ve çok güçlü olan çizgi karakter hangisidir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "in en yakın dostu, orijinal adı olan ve küçükken kazana düştüğü için iksir içmeden de çok güçlü olan çizgi karakter hangisidir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Orijinal adı Obelix olan ve çok güçlü olan çizgi karakter hangisidir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "in en yakın dostu, orijinal adı olan ve küçükken kazana düştüğü için iksir içmeden de çok güçlü olan çizgi karakter hangisidir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Asteriksin en yakın dostu, orijinal adı Obelix olan ve küçükken kazana düştüğü için iksir içmeden de çok güçlü olan çizgi karakter hangisidir?

A) Toptoriks
B) Büyüfiks
C) İdefiks
D) Oburiks

Doğru Cevap: D)Oburiks

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