Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Asteriksin en yakın dostu, orijinal adı Obelix olan ve küçükken kazana düştüğü için iksir içmeden de çok güçlü olan çizgi karakter hangisidir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Asteriksin en yakın dostu, orijinal adı Obelix olan ve küçükken kazana düştüğü için iksir içmeden de çok güçlü olan çizgi karakter hangisidir?

A) Toptoriks

B) Büyüfiks

C) İdefiks

D) Oburiks

Doğru Cevap: D)Oburiks