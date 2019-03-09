Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Gregoryen, Jülyen'in yerini aldı diyen birisi hangisinden bahsediyordur?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: "Gregoryen, Jülyen'in yerini aldı diyen birisi hangisinden bahsediyordur?"

A) Doğrama biçimleri

B) Mimari akımlar

C) Miladi takvim

D) Roma imparatorları

Doğru Cevap: C- Miladi Takvim