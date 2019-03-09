Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.03.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 23:04

", 'in yerini aldı" diyen birisi hangisinden bahsediyordur?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya ", 'in yerini aldı diyen birisi hangisinden bahsediyordur?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Gregoryen, Jülyen'in yerini aldı diyen birisi hangisinden bahsediyordur?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya ", 'in yerini aldı diyen birisi hangisinden bahsediyordur?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: "Gregoryen, Jülyen'in yerini aldı diyen birisi hangisinden bahsediyordur?"

A) Doğrama biçimleri

B) Mimari akımlar

C)

D) Roma imparatorları

Doğru Cevap: C- Miladi Takvim

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon Haberleri"Gregoryen, Jülyen'in yerini aldı" diyen birisi hangisinden bahsediyordur?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar