Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi tahta üzerinde görünen harflerden değildir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: 1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi tahta üzerinde görünen harflerden değildir?

A) Z

B) Ü

C) İ

D) U

Doğru Cevap: A- (Z)

İşte o fotoğraf...