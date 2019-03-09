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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 22:57

1928'de 'ün halka yeni i tanıttığı fotoğrafta hangisi tahta üzerinde görünen harflerden değildir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "1928'de 'ün halka yeni i tanıttığı fotoğrafta hangisi tahta üzerinde görünen harflerden değildir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi tahta üzerinde görünen harflerden değildir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "1928'de 'ün halka yeni i tanıttığı fotoğrafta hangisi tahta üzerinde görünen harflerden değildir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: 1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi tahta üzerinde görünen harflerden değildir?

A) Z

B) Ü

C) İ

D) U

Doğru Cevap: A- (Z)

İşte o fotoğraf...

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