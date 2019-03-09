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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 22:47

sonra Dünyada, karada yaşayan canlı hangisi olacaktır?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya " sonra Dünyada, karada yaşayan canlı hangisi olacaktır?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

200 yıl sonra Dünyada, karada yaşayan en büyük memeli canlı hangisi olacaktır?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya " sonra Dünyada, karada yaşayan canlı hangisi olacaktır?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: 200 yıl sonra Dünyada, karada yaşayan en büyük memeli canlı hangisi olacaktır?

A) İnek

B) Su aygırı

C) İnsan

D) Kutup ayısı

Doğru Cevap: A- İNEK

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