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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 22:43

Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin bir ilçesiydi?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin bir ilçesiydi?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin bir ilçesiydi?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan 'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin bir ilçesiydi?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin bir ilçesiydi?

A- Bursa
B-
C- Kocaeli
D- Sakarya

Doğru Cevap: İSTANBUL

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