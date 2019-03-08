ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında gelen itiraf sonrası başlatılan arama çalışmalarında 6 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hatice Cengiz'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı kadının oğlu Mahmut, gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Dün Hacer Cengiz'in gelini Lale Hanım'ın annesi de gözaltına alınan kişilerden oldu. Toplamda 5 kişinin gözaltına alındığı Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız 8 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz...