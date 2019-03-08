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  • 08.03.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 10:21

canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili son durumu aktaracak! (8 Mart)

canlı yayınında 6 yıl sonra torunu Ali Uğur'un gösterdiği bölgede Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı.Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, gözaltına alınan kişiler hakkında bilgiler aktaracak. Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişinin ifadelerinde neler var merak ediyorsanız, (8 Mart) ını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında gelen itiraf sonrası başlatılan arama çalışmalarında 6 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hatice Cengiz'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı kadının oğlu Mahmut, gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Dün Hacer Cengiz'in gelini Lale Hanım'ın annesi de gözaltına alınan kişilerden oldu. Toplamda 5 kişinin gözaltına alındığı Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız 8 Mart ını izleyebilirsiniz...

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