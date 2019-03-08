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Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra...

Müge Anlı'nın bugünkü programında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili şok eden gelişmeler yaşandı. Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 yıl önce kaybolan ve dün cesedine ulaşılan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in oğlu Mahmut, gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayını devam ederken, merhume Hacer Hanım'ın dünürü de gözaltına alındı. İfadeleri alınan katil zanlılarından Hacer Cengiz'in oğlu Mahmut'un annesi öldükten sonra yaptıkları kan dondurdu. Hacer Cengiz'in cesedinin gömüldüğü doğru yeri gösteren torunun ifadesi ise herkesi şaşırttı. İşte (8 Mart) Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

08.03.2019 11:49 - Son Güncelleme: 08.03.2019 11:49
Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra...

Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl önce Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Hacer Cengiz olayı aydınlandı. Yaşlı kadının cesedi kendi arazisinde bulundu. Müge Anlı 8 Mart canlı yayında Hacer Cengiz olayıyla ilgili bilgileri paylaştı, stüdyo buz kesti.

MÜGE ANLI HACER CENGİZ CİNAYETİ HAKKINDA SICAK GELİŞMELER! TIKLA İZLE

Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra...

Oğul, gelin, torun ve dünürlerin de içinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Müge Anlı, Hacer Cengiz'in oğlu Mahmut Cengiz ve torunu hakkında canlı yayında kan donduran bilgiler paylaştı.

Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra...

Annesinin gömüldüğü yeri farklı gösteren oğlu Mahmut Bey'den sonra torunu devreye girdi. Yaşlı kadının cesedi, torununun gösterdiği arazide bulundu.

Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra...

Katil zanlıların ilk ifadeleri alındı. Gelin Leyla Hanım, susma hakkını kullanırken, torunun verdiği ifade Müge Anlı canlı yayınında konuşulanlardan farklıydı.

Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra...

Hacer Cengiz'in torunu ifadesinde, "Annem babaannemi boğarak öldürdü." bilgisini paylaştı. Gözaltına alınan katil zanlıları 8 Mart Cuma günü sağlık kontrolünden geçirildi.

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