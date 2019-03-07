ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü sona erdi. Çukurova'nın yeni bölümünde sır perdeleri teker teker aralanmaya başlandı. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zaman Çukurova'nın 24. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dizide dikkat çeken son bölümün ardından heyecan arttı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor. Demir atma töreninde Züleyha hakkında duyduklarıyla öfke nöbetine sürüklenen Demir, can dostu Cengaver'e kafa atıyor. Şoka uğrayan Cengaver ne olursa olsun her zaman arkasında durduğu arkadaşını silecek mi?

YILMAZ'IN KARARI MERAK EDİLİYOR

İki sevdayı birden kalbine sığdırmaya çalışan Yılmaz, Çukurova'yı dedikodu kazanına çeviren olaylardan sonra nasıl bir karar verecek? Hünkar tüm bu olanlardan sonra artık daha tedbirli olması gerektiğini biliyor ve gözünü karartıyor.

HÜNKAR YAMAN NE YAPACAK?

Oğlu Demir ve Yaman ailesi adının üstüne leke sürdürmemek için elinden geleni ardında koymayan Hünkar Yaman, ne kadar ileri gidecek? Züleyha'yı oğlu Adnan'dan koparacak kadar gaddarlaşacak mı?

MÜJGAN DOKTOR ÇUKUROVA'YI TERK EDİYOR

Olayların, duyduklarının ve Yılmaz'a duyduğu aşkın ağırlığında ezilen Müjgan Doktor valinizi toparlayıp Çukurova'yı terkediyor. Her yerde Müjgan'ı arayan Yılmaz'ın duydukları onu çileden çıkarıyor. Onca olay olurken Yılmaz'ın, Yamanlar'ın konağının bahçesinde keyifle kahvesini yudumlamasının sebebi ne?