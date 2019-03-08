Gülperi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma günlerinin sevilen dizisi Gülperi'nin son bölümünde heyecan doruktaydı. Gülperi ve Kadir evliliklerini Hasan ve Artemis'e söyleyecekken şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kaldılar. Hasan ve Artemis ikilisi ise aşklarına dayanarak ayakta kalmaya çalıştı. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler Gülperi 24. bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

GÜLPERİ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi heyecan dolu bir bölümle izleyicileri ekran başına kitledi. Şimdi izleyiciler Gülperi'nin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi ve Kadir, evliliklerini Hasan ve Artemis'e söylemek niyetindeyken onların birlikteliklerini öğrenince şoka girer. Gülperi'nin tavrı Kadir'le ikisinin arasında yeniden engeller doğmasına sebep olacaktır.

HASAN VE ARTEMİS'İN AYAKTA KALMA ÇABASI SÜRÜYOR

Gökhan Hasan'ın Seyit'in ölümünde payı olduğunu düşünüp intikam planına girer. Hasan ve Artemis ise ait oldukları iki farklı dünyanın çatışmasında aşklarına dayanarak ayakta kalmaya çalışırlar.

ŞEYMA'DAN YENİ PLAN

Şeyma, Gülperi ve Kadir'in birlikteliğine engel olmak için yeni ve çok riskli bir yola girer. Gülperi ve Kadir ise artık birlikte çıktıkları yolun netliğini kabul etmek üzerelerken hiç beklemedikleri bir biçimde sıkışmış olduklarının farkında değillerdir.