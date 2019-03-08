Cuma günlerinin sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Mesut, Derman'ı öldüremesinin hıncını en yakın dostlarından çıkardı. Mesut ve Hüsnü'nün yumruk yumruğa kavga etmesi geceye damgasını vurdu. Peki, merakla beklenen Arka Sokaklar 509. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar'a dair merak edilen detaylar...

ARKA SOKAKLAR 509. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar son bölümünde Mesut'un yaptıkları herkesi şaşırttı. Dizide son ana heyecan doruktaydı. Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Hüsnülerin araya girmesi sonucu Derman'ı öldüremez. Herkese öfkelenen Mesut alkollü bir şekilde emniyete gelir. Derman'ın yanına girmeye çalışan Mesut emniyetten zor kullanılarak çıkarılır. Garajda Hüsnü zorla kendi arabasına bindirir onu. Boş bir arazide yumruk yumruğa kavga ederler. Bu kavga büyük dostluğun sonunu mu getirecektir?

ASU ZOR DURUMDA

Celil, Asu'yu Antalya'ya uyuşturucu ticareti için göndermek ister. Küçük kızı Melisa'yı da rehine alır. Asu çaresizce arkadaşı Nimet'ten yardım ister. Nimet de polislerimize söyler. Küçük kızı kurtarmak için ekip olaya el atar. Operasyon için Asu, Nimet ve Hakan, Antalya'ya giderler. Celil adamları ikna etmek için uğraşır ve Hakan'la Nimet aynı odada uyumak zorunda kalır. Aylin'in bu olaya tepkisi beklenmedik şekilde olacaktır.